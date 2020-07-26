Bakan Koca günün korona tablosunu paylaştı

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Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1010 kişi sağlığına kavuştu. Virüse yenilen 17 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen günlük koronavirüs tablosunu Twitter hesabından açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapılan 40 bin test sonucu 927 yeni vaka tespit edildi.

Tedavi altındaki 1010 kişi sağlığına kavuşurken, 17 kişi vefat etti.

"YENİ VAKA SAYISI SON GÜNLERİN ORTALAMASINDA"

Bakan Koca tabloyu, "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor." ifadeleriyle paylaştı.