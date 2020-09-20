20 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1519 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Açıklanan tabloya göre bugün 1519 yeni vaka tespit edilirken 61 kişi yaşamını yitirdi.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ 1456'YA ULAŞTI"

Baklan Koca tabloyu, "Bugün ağır hasta sayımız 1.456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir." ifadeleriyle paylaştı.