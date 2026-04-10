TOKİ peşinat oranları 2026: %10 peşinat ne zaman ödenecek

"Yüzyılın Konut Projesi"nde kuralar tamamlanıyor...

Çorum ve İstanbul'daki kuraların da bitmesiyle birlikte 81 ilde süreç tamamlanacak ve hak sahibi vatandaşlar için "sözleşme" ve "peşinat" süreci başlayacak.

TOKİ kurasında ev sahibi olacak olanlar için peşinat ödeme bilgileri merak konusu.

İlk peşinat ne kadar, ne zaman ödenecek, yüzde kaç...

İstanbul ve Anadolu illerinde ev fiyatlarına göre yüzde %10'luk bir peşinat yatırılacak.

Peki; TOKİ peşinat ödeme tarihi ne zaman? İşte, merak edilen bilgiler...

TOKİ PEŞİNAT TUTARI 2026

Konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak.

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.

Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak.

Peşinat tutarı ise yüzde 10 olarak hesaplandığında; 180 bin TL - 220 bin TL arasında olacak.

İstanbul'da ise 55 metrekare büyüklüğündeki 1+1 dairelerin satış bedeli 1 milyon 950 bin TL olarak belirlenirken, 65 metrekarelik 2+1 konutlarda ise satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak açıklandı.

Peşinat olarak ise 190 bin TL - 240 bin TL olarak ödeme yapılacak.

İLK PEŞİNAT ÖDEME TARİHİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında peşinat ödemeleri, sözleşme imzalanırken gerçekleştirilecek.

Vatandaşların yüzde 10 peşinat bedelini, sözleşme imzalanırken yatırmaları gerekecek.