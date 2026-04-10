Bakanlık popüler oyuncak için düğmeye bastı: 81 ilde satışı yasaklandı

Halk sağlığını korumak adına denetimlerini sıkılaştıran Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne yeni bir ürün daha ekledi.

Bakanlık bünyesindeki uzman ekiplerin yürüttüğü teknik incelemeler, binlerce çocuğun elinde bulunan popüler bir oyuncağın aslında bir sağlık tehdidi olduğunu tescilledi.

SATIŞI YASAKLANDI

Yapılan resmi açıklamada, Gramsci markasına ait Yu-13C model numaralı oyuncağın, çocukların güvenliği için belirlenen temel kriterleri karşılamadığı vurgulandı.

Teknik raporda yer alan eksiklikler nedeniyle güvensiz olarak damgalanan ürünün satışı 81 il genelinde durduruldu.

Bakanlık, halihazırda raflarda bulunan ürünlerin toplanması için ilgili birimlere talimat verdi.

İşte ürün bilgileri: