Ceyhan'da yaşayan 20 yaşındaki Ömer Ulaş Yıldız'a kalp nakli yapılabilmesi için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Ömer Ulaş Yıldız yaşam savaşı veriyor.

Kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan Yıldız'ın, zorlu kalp nakli bekleyişi koronavirüs pandemisi nedeniyle daha da zora girdi.

20 yaşındaki Ömer, kalp nakli bekliyor VİDEO



SOSYAL MEDYADA KAMPANYA

Durumu ağırlaşan talihsiz gencin aradığı kalbin bulunabilmesi için ailesi ve tanıdıkları seferber olurken, yardımsever sosyal medya kullanıcıları da kampanya başlattı.

"Omer Ulas Yıldız'a Nefes Olalım" etiketiyle ileti yollayan kullanıcılar yetkililerin dikkatini çekmeye çalıştı.

"NE OLUR SESİMİZE KULAK VERİN"

Yılmaz'ın avcası da bir video çekerek "Yeğenim şu an acil kalp nakli beklemekte. Ne olur yardımlarınızı gösterin. Lütfen sesimize kulak verin. Onu yaşatalım" sözleriyle yardım istedi.



