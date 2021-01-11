Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde mangal ateşinden çıktığı belirlenen orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi Erikli Yayla mevkisinden yoğun duman çıktığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü arazözü ile Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi.

10 DÖNÜM ALAN YANDI

Ekipler, ilk belirlemelere göre mangal ateşinden çıktığı öne sürülen yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangında 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.