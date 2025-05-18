Haber Merkezi

Yurt genelinde trafik denetimeleri hız kesmeden sürdürülüyor.

Ekipler tarafından, kuralları ihlal ederek, vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atan kişiler, bir bir tespit edilerek, gerekli yaptırımlar uygulanıyor.

"HEM YOLDA HEM IŞIKTA SINIRLARI AŞMAYALIM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, trafikte gerçekleştirilen standart ışık ihlali denetimlerinin detaylarını aktardı.

Yerlikaya denetimler sonucu kurallara uymayan 26 bin 822 sürücüye işlem yapıldığını belirttiği paylaşımında şu sözleri kullandı:

2025 yılında standart dışı ışık (far) kullanan 26 bin 822 sürücüye/araca işlem yapıldı.



2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 64.maddesine göre; aracın, mevzuatta belirtilen standart dışı far, sis lambası, LED, neon, renkli ampul veya diğer ışık kaynaklarını yetkisiz şekilde eklemesi veya kullanması, orijinal aydınlatma sistemine müdahale etmesi, gece veya gündüz, karşı sürücüleri rahatsız edecek şekilde uygunsuz ışık kullanması yasaktır.



Bu hükme uymayan sürücülere idari para cezası uygulanmaktadır.



Lütfen kurallara uyalım. Hem yolda hem ışıkta sınırları aşmayalım.

"YOLCULUKLAR SİZİ SEVDİKLERİNİZE KAVUŞTURMAK İÇİN VARDIR"

8-15 Mayıs tarihlerinde 3 milyonun üzerinde aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, paylaşımda şu ifadelere yer verdi: