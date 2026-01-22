2026 Bedelli Askerlik Yerleri SORGULAMA Ekranı: MSB Ocak Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı mı?

- 2026 bedelli askerlik yerleri açıklandı ve adaylar sonuçları E-Devlet ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.
- 2025'te başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlayanlar, T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecekler.
- Yerlerin açıklanmasının ardından sevk ve teslim tarihleri de duyurulacak.
2026 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için geri sayım sona erdi.
Başvurularını tamamlayan adayları E-Devlet üzerinden 2026 Ocak ayında bedelli askerlik yerlerini öğrenebilecekler.
2025 yılında başvurusunu yapıp ödemesini tamamlayan yükümlüler, "Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor.
İşte, 2026 Ocak bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı, sonuçların açıklanacağı tarih ve saat bilgisi ile adım adım e-Devlet görüntüleme rehberi...
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları duyuruldu.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, e-Devlet ve MSB Mobil uygulamasına T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak bedelli askerlik yerlerini kolayca görüntüleyebilecek. Askerlik şubeleri üzerinden yapılacak başvurularda ise kimlik ibrazı yeterli olacak.
Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından, yükümlülerin sevk ve teslim tarihleri de duyurulacak.
BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI