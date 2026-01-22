2026 Bedelli Askerlik Yerleri SORGULAMA Ekranı: MSB Ocak Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı mı? 2026 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için heyecanlı bekleyişte sona gelindi. Binlerce yükümlü, "2026 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta belli olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte MSB bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı ve sonuçların açıklanacağı saate dair tüm detaylar...