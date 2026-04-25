2026 işsizlik maaşı ne kadar: İşte başvuru şartları ve ödeme takvimi

Son dört aylık prime esas kazanç üzerinden hesaplanan işsizlik maaşında uygulanacak alt ve üst sınırlar belirlendi.

2026 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı hesaplamasında temel kriter, çalışanın son 4 aylık brüt kazancı oluyor.

Son 4 aylık prime esas kazancın %40’ı baz alınıyor.

2026 yılı için en düşük işsizlik maaşı 13.111,72 TL (damga vergisi hariç) olarak belirlendi.

Ödenecek tutar, brüt asgari ücretin %80’ini geçemiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

600 gün primi olanlar: 6 ay (180 gün),

900 gün primi olanlar: 8 ay (240 gün),

1080 gün primi olanlar: 10 ay (300 gün) boyunca maaş alabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Her işten ayrılan vatandaş bu ödenekten faydalanamıyor. İŞKUR tarafından belirlenen temel şartlar şunlar:

İKişinin kendi istifası (haklı nedenler hariç) veya kusuru nedeniyle işten çıkarılmamış olması gerekiyor.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz prim ödenmiş olmalı.

Son 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta priminin bulunması zorunlu.

İşten ayrıldıktan sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen veya elektronik ortamda başvurulmalı.

ÖDEMELER NEREYE VE NE ZAMAN YATIYOR?

Vatandaşlar, ödemelerinin yatıp yatmadığını e-Devlet üzerindeki "İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama"sekmesinden anlık olarak takip edebiliyor.

Ödemeler, sistemde kayıtlı olan IBAN numaralarına otomatik olarak gönderiliyor. Eğer sisteme tanımlı bir IBAN adresi bulunmuyorsa, ödemeler en yakın PTT şubelerinden T.C. kimlik kartı ile çekilebiliyor.