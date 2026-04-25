Türk Yıldızları’ndan Şehitler Abidesi üzerinde nefes kesen gösteri

Çanakkale Kara Savaşları’nın yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları, Tarihi Gelibolu Yarımadası üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gökyüzünde yapılan akrobatik manevralar, izleyenler tarafından ilgiyle takip edildi.

ŞEHİTLER ABİDESİ ÜZERİNDE NEFES KESEN ANLAR

Hisarlık Tepe’de yer alan Şehitler Abidesi çevresinde toplanan vatandaşlar, Türk Yıldızları’nın gösterisini cep telefonlarıyla kaydetti. Uçuşlar sırasında gökyüzünde oluşan görüntüler, etkinliğe katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

BOĞAZ SEMALARINDA YAKLAŞIK YARIM SAATLİK GÖSTERİ

Çanakkale Boğazı üzerinde yaklaşık 30 dakika süren gösteri uçuşu boyunca Türk Yıldızları’nın senkronize hareketleri dikkat çekti. Gösteri, bölgedeki tarihi atmosferle birleşerek anlamlı bir görsel şölen sundu.

Gösteriyi Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy da izledi. Etkinlik, Çanakkale ruhunu yaşatan programlar kapsamında günün en dikkat çeken anlarından biri oldu.