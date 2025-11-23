2026 KKTC'de de 'Aile Yılı' ilan edilecek

- KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 2026 yılını 'aile refahı' yılı olarak ilan edeceklerini duyurdu.
- Hasipoğlu, Türkiye ile işbirlikleri çerçevesinde sosyal politika ve projelerde ilerlemeyi hedeflediklerini belirtti.
- Yeni projeler ve tamamlanmamış projelerin hayata geçirilmesi için Türkiye'nin desteğiyle çalışmalar sürecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye’deki temasları sonrasında yaptığı açıklamalarda, sosyal politikalar, aile refahı ve işbirliği projelerine dair bilgiler verdi.
Hasipoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda sosyal reformlar ve işbirliklerini değerlendirdiklerini aktardı. Bakan, “Sosyal politika, engelli bireyler, aile, şehit yakınları, gaziler, çocuk ve yaşlı hizmetleri alanında işbirliğimiz, hem kurumlarımızın kapasitesini güçlendirecek hem de halkımıza daha etkin hizmet sunmamızı sağlayacak” dedi.
2026 "AİLE REFAH YILI" İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Türkiye’de 2025’in aile yılı olduğunu hatırlatan Hasipoğlu, “2026 yılının ‘aile refahı’ yılı olması için çalışmalarımızı başlattık” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin katkılarıyla KKTC’de “Engelsiz Yaşam Evi”, “Çocuk Eğitim Merkezi” ve “Kalkanlı Yaşam Evi” projelerine destek sağlandığını belirten Hasipoğlu, bu merkezlerde engelli ve yaşlı bireylere hizmet verildiğini, öğretmenlerin eğitim desteği sağladığını ve yeni yılda otizm merkezi açma çalışmalarının başladığını açıkladı.
21 MİLYAR LİRALIK DESTEK
KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından imzalanan İktisadi Mali İşbirliği Protokolü kapsamında Türkiye’nin 21 milyar liralık desteği çerçevesinde tamamlanmamış projelerin tamamlanacağını vurgulayan Hasipoğlu, yeni dönemde de yatırımların süreceğini kaydetti.
Hasipoğlu, Türkiye’deki örnekler doğrultusunda KKTC’de kadın ve çocuklara eğitim verecek “Aile Destek Merkezleri” kurulması konusunda ön mutabakata varıldığını ifade etti.
ÇALIŞMA HAYATINDA ORTAK KOMİSYON
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmelerinde işçi-işveren ilişkileri, istihdam ve sosyal güvenlik konularını ele aldıklarını belirten Hasipoğlu, ortak çalışma komisyonu kurulacağını ve projelerin takvim dahilinde yürütüleceğini söyledi.
İŞKUR VE İŞBUL ARASINDA ONLINE İŞ GÜCÜ PORTALI
Hasipoğlu, Türkiye’deki İŞKUR ile KKTC’deki İŞBUL arasında online bir iş gücü portalı oluşturulması konusunda son aşamaya gelindiğini, portal sayesinde iki ülkedeki iş gücü ihtiyacının vatandaşlar tarafından online görülebileceğini belirtti.
GAZİ KARTLARI İLE SOSYAL HAKLAR ARTACAK
Bakan, şehit ve gazi yakınları için oluşturulan “Gazi Kartları” kapsamında burs, yurt, turistik yerlerden ücretsiz yararlanma ve THY’de yüzde 50 indirim imkanları sağlandığını, kapsamın genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
"GÜÇLÜ TÜRKİYE, GÜÇLÜ KKTC"
Hasipoğlu, Türkiye-KKTC ilişkilerini ekonomik ve finansal sınırların ötesinde “yaşamsal ve manevi temellere” dayandırdıklarını belirterek, “Güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. Yapılan mutabakatlar, KKTC vatandaşları, emekçileri ve işverenleri için daha huzurlu, sağlıklı ve müreffeh bir ortam yaratmayı hedefliyor” dedi.