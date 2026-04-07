2026 Kurban kesim ücretleri ne kadar, kaç TL

2026 yılı Kurban Bayramı kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesim ve işleme hizmetlerine ilişkin güncel fiyat tarifesini açıkladı.

Yayımlanan listeye göre büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesim ve işleme ücretleri belli oldu.

Açıklanan güncel listeye göre, kurban kesimi ve sonrasındaki parçalama, paylama ve paketleme işlemleri için belirlenen fiyatlar vatandaşların gündemine geldi.

Büyükbaş hayvanlarda kesim ve parçalama ücretleri ortalama 2 bin TL seviyesinden başlarken, ek işlemlerle birlikte toplam maliyetin daha da yükseldiği görülüyor

KONYA'DA KURBAN KESİM ÜCRETLERİ 2026

Açıklanan listeye göre büyükbaş kesim ücreti 10 bin TL olarak belirlenirken, dana kemiksiz işleme ücreti de aynı seviyede yer aldı.

Hisse dağıtım bedeli 3 bin TL olarak açıklanırken, sucuk dolum fiyatı kilogram başına 190 TL oldu.

Küçükbaş hayvanlarda ise kuzu kesim ücreti 1.600 TL olarak belirlenirken, kuzu işleme kilogram fiyatı 120 TL olarak duyuruldu.

Ayrıca kuşbaşı doğrama 70 TL, et çekimi 20 TL ve kemik kırma işlemi ise kilogram başına 50 TL’den yapılacak.

KOCAELİ'DE KURBAN KESİM ÜCRETİ 2026