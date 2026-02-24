2026 Ramazan ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Ramazan Bayramı öncesi emekli vatandaşların merakla beklediği bayram ikramiyesi için geri sayım başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda ikramiyenin tutarı ve ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor.

Emekliler, “Ramazan ikramiyesi ne zaman yatacak?”, “İkramiye tutarı ne kadar olacak?” gibi sorulara yanıt arıyor.

Bayrama az bir süre kala ödemelerin hangi tarihte yapılacağına dair detaylar araştırılıyor.

Peki; 2026 Ramazan ikramiyesi ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte, açıklamalar...

RAMAZAN İKRAMİYESİ NE KADAR 2026

Bu yıl bayram ikramiyesine asgari ücrete yapılan % 27 oranında zam yapılırsa 4.000 TL olan bayram ikramiyesi 5.080 TL'ye yükselecek.

NE ZAMAN ÖDENECEK

Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı tarihleri dikkate alındığında ödemelerin 9-15 Mart haftası içerisinde ödenmesi bekleniyor.