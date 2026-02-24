TOKİ kura sonuçları e-Devlet'e ne zaman düşer? TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılan TOKİ kura çekilişleri devam ediyor.

Kurası tamamlanan illerde başvuru yapan vatandaşlar şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor.

Özellikle hak sahibi listelerinin dijital sisteme hangi tarihte yükleneceği merak ediliyor.

Peki TOKİ kura sonuçları e-Devlet’e ne zaman yüklenir? Sonuçlar aynı gün mü açıklanır? İşte başvuru sahiplerinin merak ettiği tüm detaylar…

TOKİ SONUÇLARI E-DEVLET’TE NE ZAMAN GÖRÜNTÜLENİR?

Sonuçların açıklanma süresi, projeye ve kura takvimine göre değişiklik gösterebiliyor.

Genel uygulamaya göre kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahibi listeleri aynı gün içinde ya da en geç birkaç gün içerisinde sisteme aktarılıyor. Çoğu projede bu sürenin 1 ila 3 iş günü arasında değiştiği belirtiliyor.

Ancak başvuru sayısının yüksek olduğu projelerde veri giriş ve kontrol süreci daha uzun sürebiliyor. Bu nedenle sonuçların e-Devlet’te görüntülenme tarihi projeden projeye farklılık gösterebiliyor.

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI



