Hatay'da 118 suç kaydı bulunan şüpheli, kabinde alarmları sökerken yakalandı

Hatay'da 118 suç kaydı bulunan hırsız, olay anında basıldı.

İskenderun ilçesinde, mağazanın deneme kabini içerisinde ürünlerin alarm sistemlerini tornavida ile sökerek hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şahsın H.A. olduğu ve çoğunluğu hırsızlık olan 118 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

ŞAHSIN ÜSTÜNDEN ÇALINTI EŞYALAR ÇIKTI

Şüphelinin yapılan üst aramasında; alarmları sökmek amacıyla kullanılan 1 adet tornavida, parçalanmış alarm aparatları ile suça konu olan 1 adet mont ve 2 adet pantolon ele geçirildi.

OLAY ANININ KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Şahsın mağaza içerisinde ürünlerin alarmlarını sökmek için kabine yöneldiği anlarsa kameraya yansıdı.

Görüntülerde, şahsın rahat tavırları dikkat çekti.

Suç makinası şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.