Eskişehir’de düşen plakasını kaskına bantladı

Eskişehir’de yaşayan motosiklet sürücüsü Hilmi Tezcan, trafikte ilerlediği sırada aracında bir sorun olduğunu fark ederek durdu. 26 AIV 640 plakalı motosikletinin plakasının yerinden çıktığını gören Tezcan, daha önce de benzer bir durumla karşılaştığını belirtti.

Plakasız şekilde trafiğe çıkmak istemeyen sürücü, çözümü yanında bulunan koli bandında buldu.

KASKININ ARKASINA BANTLADI

Tezcan, düşen plakayı koli bandı yardımıyla kaskının arka kısmına sabitledi. Ortaya çıkan ilginç görüntü, hem trafikteki sürücülerin dikkatini çekti hem de çevredekilerin şaşkın bakışlarına neden oldu.

Sürücü, yaşadığı anları cep telefonuyla kaydederken, sıra dışı yöntem kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.