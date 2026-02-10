2026 teravih takvimi: İlk teravih ne zaman, saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayının her gecesi yapılan kutsal ibadetimiz teravih için geri sayım başladı.

20 rekat olarak kılınan teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda ediliyor.

Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir.

Peki; bu sene ilk teravih ne zaman, saat kaçta? 2026 teravih takvimi...

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK 2026

2026 yılının ilk teravih namazı Ramazan ayının hemen önceki günü olan 18 Şubat akşamı kılınacak.

18 ŞUBAT 2026 TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 20:08

Ankara: 19:52

İzmir: 20:15

DİYANET RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026