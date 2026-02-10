Abone ol: Google News

2026 teravih takvimi: İlk teravih ne zaman, saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

Ramazan ayı boyunca eda edilen teravih namazı için sayılı günler kala, 2026 teravih takvimi de netleşti. Peki; ilk teravih namazı ne zaman kılınacak? Saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir teravih saatleri...

Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 14:58
  • 2026 yılında ilk teravih namazı 18 Şubat akşamı kılınacak.
  • İstanbul'da 20:08, Ankara'da 19:52, İzmir'de ise 20:15'te eda edilecek.
  • Teravih, yatsı namazının ardından 20 rekat olarak kılınmaktadır.

Ramazan ayının her gecesi yapılan kutsal ibadetimiz teravih için geri sayım başladı.

20 rekat olarak kılınan teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda ediliyor.

Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir.

Peki; bu sene ilk teravih ne zaman, saat kaçta? 2026 teravih takvimi...

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK 2026

2026 yılının  ilk teravih namazı Ramazan ayının hemen önceki günü olan 18 Şubat akşamı kılınacak.

18 ŞUBAT 2026 TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 20:08

Ankara: 19:52

İzmir: 20:15

DİYANET RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026

