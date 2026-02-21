21 Şubat 2026 iftar ve teravih vakitleri: İl il belli oldu! Bugünkü ezan saatleri...

Ramazan imsakiyesi 2026 için bugünkü iftar ve teravih saatleri il il araştırılıyor. İşte 21 Şubat Cumartesi iftar ve teravih saatleri...
2026 Ramazan-ı Şerif'in ilk günleri...
İslam alemi, akşam ezanı ile birlikte iftarını yapıyor ve akabinde teravih namazı için yola çıkıyor.
Namazını camiide cemaatle kılacak olanlar, ezan vakitlerini arama motorları üzerinden öğreniyor.
Peki; bugün iftar saat kaçta? Bu akşamki teravih saat kaçta? İşte 21 Şubat 2026 iftar ve teravih saatleri...
21 ŞUBAT İFTAR SAATLERİ 2026
İstanbul: 18.52
Ankara: 18.38
İzmir: 19.02
TERAVİH SAATLERİ
İstanbul: 20.11
Ankara: 19.56
İzmir: 20.18
DİYANET İL İL EZAN VAKİTLER EKRANI
