21 Şubat 2026 iftar ve teravih vakitleri: İl il belli oldu! Bugünkü ezan saatleri...

2026 Ramazan-ı Şerif'in ilk günleri...

İslam alemi, akşam ezanı ile birlikte iftarını yapıyor ve akabinde teravih namazı için yola çıkıyor.

Namazını camiide cemaatle kılacak olanlar, ezan vakitlerini arama motorları üzerinden öğreniyor.

Peki; bugün iftar saat kaçta? Bu akşamki teravih saat kaçta? İşte 21 Şubat 2026 iftar ve teravih saatleri...

21 ŞUBAT İFTAR SAATLERİ 2026

İstanbul: 18.52

Ankara: 18.38

İzmir: 19.02

TERAVİH SAATLERİ

İstanbul: 20.11

Ankara: 19.56

İzmir: 20.18

DİYANET İL İL EZAN VAKİTLER EKRANI