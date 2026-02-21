Abone ol: Google News

21 Şubat 2026 iftar ve teravih vakitleri: İl il belli oldu! Bugünkü ezan saatleri...

Yayınlama:
21 Şubat 2026 iftar ve teravih vakitleri: İl il belli oldu! Bugünkü ezan saatleri...
Haber Merkezi Haber Merkezi

Ramazan imsakiyesi 2026 için bugünkü iftar ve teravih saatleri il il araştırılıyor. İşte 21 Şubat Cumartesi iftar ve teravih saatleri...

2026 Ramazan-ı Şerif'in ilk günleri...

İslam alemi, akşam ezanı ile birlikte iftarını yapıyor ve akabinde teravih namazı için yola çıkıyor.

Namazını camiide cemaatle kılacak olanlar, ezan vakitlerini arama motorları üzerinden öğreniyor.

Peki; bugün iftar saat kaçta? Bu akşamki teravih saat kaçta? İşte 21 Şubat 2026 iftar ve teravih saatleri...

21 ŞUBAT İFTAR SAATLERİ 2026

İstanbul: 18.52

Ankara: 18.38

İzmir: 19.02

TERAVİH SAATLERİ

İstanbul: 20.11

Ankara: 19.56

İzmir: 20.18

DİYANET İL İL EZAN VAKİTLER EKRANI 

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

İç Haber Haberleri

Çok Okunanlar