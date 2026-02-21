Abone ol: Google News

Edirne'de 9 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isterken yakalanan 9 kaçak göçmen geri gönderilecek.

Edirne'de emniyet ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü ilçesi Saçlımüsellim köyünde rutin kontrol işlemleri gerçekleştirdi. 

9 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmeni yakaladı.

GERİ GÖNDERİLECEKLER

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. 

