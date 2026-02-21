Seyhan Barajı’nda kapaklar açıldı: Narenciye bahçeleri su altında

Adana’da son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından hava sıcaklıklarının ani yükselmesiyle yüksek kesimlerdeki kar örtüsü eridi. Bu durum, baraja gelen su miktarında ciddi artışa yol açtı.

Yetkililer, olası riskleri önlemek amacıyla kontrollü su tahliyesine karar verdi.

DSİ KAPAKLARI AÇTI, NEHİR SEVİYESİ ARTTI

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde baraj kapaklarını kontrollü biçimde açarak tahliye işlemini başlattı.

Tahliye sürecinde Seyhan Nehri’nin su seviyesi yükseldi. Merkez Yüreğir ilçesinde bazı tarım arazileri ve narenciye bahçeleri su altında kaldı.

VALİLİKTEN UYARI

Adana Valiliği, nehir yatağı ve çevresindeki yerleşim alanları ile tarım arazilerinde gerekli tedbirlerin alınması konusunda vatandaşları uyardı.

Havutlu Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Tiniz, tarım alanlarının su altında kaldığını belirterek, ekiplerin sürekli uyarı yaptığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Yetkililer, su tahliye işleminin kontrollü şekilde sürdürüldüğünü ve gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.