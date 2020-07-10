İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

Güzelbahçe ilçesinde yolun karşısın geçmek isteyen bir yayaya, hızla yoldan geçen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Mithatpaşa Caddesi üzerinde, aracını yol kenarındaki cebe park ettikten sonra aracından inen Kubilay Gürler (54), yolun karşısına geçerken Önder B. (21) idaresindeki araç, kendisine hızla çarptı.

Gürler'e çarpan araç, daha sonra kaldırıma çıkarak iki araca daha çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Gürler, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gürler'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı şahıs ambulansla Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ve vücudunun bir çok yerinde kırık olduğu iddia edilen Kubilay Gürler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Kubilay Gürler'in aracından inip yolun karşısına geçmesi, ardından süratle gelen araç yer aldı.

Kameranın kaydedemediği çarpma anından hemen sonra kazayı gören vatandaşların panikle yaralının yanına koşma anı görüldü.