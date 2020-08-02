24 saatte 10 terörist öldürüldü

MSB, son 24 saat içerisinde 10 teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarıyla mücadelesinin başarıyla devam ettiği açıklandı.

"OPERASYONLAR KESİNTİSİZ SÜRECEK"

MSB tarafından yapılan açıklamada, "TSK’nın teröristlerle mücadelesi başarıyla devam ediyor.Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek" denildi.