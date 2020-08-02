Dolar
6.9773
-0.1445%
Euro
8.2051
-0.8794%
Altın
1976.07
1.0043%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
443.423
0.8712%
Bitcoin
78925.51
0.787%
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    24 saatte 10 terörist öldürüldü

    MSB, son 24 saat içerisinde 10 teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
    • İHA
    • 02.08.2020 - 21:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    24 saatte 10 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarıyla mücadelesinin başarıyla devam ettiği açıklandı.

    "OPERASYONLAR KESİNTİSİZ SÜRECEK"

    MSB tarafından yapılan açıklamada, "TSK’nın teröristlerle mücadelesi başarıyla devam ediyor.Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek" denildi.

    24 saatte 10 terörist öldürüldü #1

    Görüş Bildir