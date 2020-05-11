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    Kabine bugün toplanıyor

    Bugün Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı yapılacak. Gündem konusu ise 4 günlük sokağa çıkma yasağı...
    • AA
    • 11.05.2020 - 09:19
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    Kabine bugün toplanıyor

    Türkiye, koronavirüsle mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün bir araya geliyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olarak topladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bugün yedinci kez video konferans yöntemiyle başkanlık edecek.

    4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

    AVM’ler ve kuaförlerin açılmasıyla bugün normalleşmenin ilk günü yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabineden önemli kararlar bekleniyor.

    Görüşmede, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulaması ele alınacak.

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