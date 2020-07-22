Koronavirüs salgınında günün tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 902 yeni vaka tespit edildi. Ölümcül virüs 19 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapılan 43 bin test sonucu 902 yeni vaka tespit edildi. Tesavi altındaki 19 kişi hayatını kaybetti.

"HAYAT UMUT VERİCİ BİR DÜZENE GİRİYOR"

Bakan Koca günün tablosunu, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz." notuyla paylaştı.