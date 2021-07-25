256 milyon dolarlık süper yat 'Dilbar' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’a ait 256 milyon dolar değerindeki ’Dilbar’ isimli süper yat, İstanbul Boğazı’ndan geçti. Süper yatta helikopter pisti de bulunuyor.

Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’a ait 256 milyon dolar değerindeki ’Dilbar’ isimli süper yat, İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Özbekistan asıllı Rus olan Usmanov, 13.5 milyar dolarlık servetiyle Rusya’nın 3’üncü, dünyanın ise 71’inci en zengin insanı.

'GÜZEL KIZ'

'Güzel Kız' anlamına gelen ‘Dilbar’ isimli 156 metre uzunluğundaki süper yatta 40 yolcu kapasitesiyle birlikte 80’den fazla mürettebat bulunuyor.

Yatta helikopter pisti, 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı, misafirlerin ağırlanabildiği 20 lüks süit de var.

GAZPROM'UN METAL MADENİ DEPARTMANINI YÖNETTİ

Servetini maden, kereste ve finans işleri sayesinde büyüten Usmanov, Moskova Elit Devlet Üniversitesi'nden mezun.

Rusya'nın konglomera (büyük kayaç türü) endüstrisi şirketlerinden biri olan Metalloinvest'in büyük hissedarlarından olan Uamanov, Gazprom'un metal madeni departmanını, kuruluşu sırasında yönetti.

"RUSYA'NIN GÜÇLÜ ADAMI"

İş dünyasında, "Rusya'nın güçlü adamı" olarak bilinen Usmanov, 1980'den sonra 6 yıl cezaevinde yattı.

Usmanov, iş ortağı Farhad Moshiri ile birlikte Arsenal kulübünün yüzde 14.5 hissesini de elinde bulunduruyor.