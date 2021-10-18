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    Balıkesir'de 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • AA
    • 18.10.2021 - 20:18
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    Balıkesir'de 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, lastik botla denize açıldı.

    32 GÖÇMEN KURTARILDI

    Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Çıplak Ada açıklarında tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi. Ekiplerin fark ederek kurtardığı aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 1 Fildişi Sahilli, 13 Somali, 5 Kongo, 10 Suriye ve 3 Orta Afrika uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü.

    1 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

    Bitkin halde olan düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme verildi. Organizatör olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin Çanakkale-Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne gönderileceği öğrenildi.

    Balıkesir de 32 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Balıkesir de 32 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

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