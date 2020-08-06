Dolar
7.2634
3.1059%
Euro
8.622
2.9283%
Altın
2053.88
0.7668%
Borsa
1034.4
-5.2573%
G. Altın
481.62
4.295%
Bitcoin
85896.21
4.8262%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    İzmir'de orman yangını

    Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.
    • DHA
    • 06.08.2020 - 18:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de orman yangını

     

    İzmir'in Bayraklı ilçesi Cengizhan Mahallesi, Atatürk Ormanı'nda orman yangını çıktı.

    Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede yayılırken gökyüzünü yoğun duman kapladı.

    Şehrin birçok noktasından görünen dumanlar, vatandaşların paniğe kapılmasına yol açtı.

    45 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 3 arazözle ekipler, sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen alevler, yaklaşık 45 dakikada söndürüldü.

    İzmir'de orman yangını #1

    İzmir'de orman yangını #2

    Görüş Bildir