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İzmir'de orman yangını
Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.
- DHA
- 06.08.2020 - 18:26
İzmir'in Bayraklı ilçesi Cengizhan Mahallesi, Atatürk Ormanı'nda orman yangını çıktı.
Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede yayılırken gökyüzünü yoğun duman kapladı.
Şehrin birçok noktasından görünen dumanlar, vatandaşların paniğe kapılmasına yol açtı.
45 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 3 arazözle ekipler, sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen alevler, yaklaşık 45 dakikada söndürüldü.