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    3 hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

    TFF, 3 hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • İHA
    • 04.10.2020 - 07:58
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    3 hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Türkiye Futbol Federasyonu, 3 klasman yardımcı hakemin 01.10.2020 Perşembe günü yapılan rutin koronavirüs PCR testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

    TESTLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEKTİR

    TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır.

    14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.

    3 hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı #1

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