30 Eylül Şampiyonlar Ligi yayın akışı: Hangi maç hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları başlıyor. Dev mücadelelerin yayınlanacağı kanallar belli oldu. Peki, hangi maç hangi kanalda? İşte 30 Eylül Salı maçların kanal listesi…

Yayınlama Tarihi: 30.09.2025 09:20
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı başlıyor.

Bu sezon 36 takımlı yeni lig formatıyla oynanan organizasyonda, ikinci müsabakalar 30 Eylül Salı ve 1 Ekim Çarşamba günleri yapılacak.

Temsilcimiz Galatasaray, ikinci hafta maçında sahasında İngiliz devi Liverpool’u konuk edecek. Nefes kesecek mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Futbolseverler yalnızca Galatasaray maçını değil, haftanın tüm dev karşılaşmalarını yayıncı kuruluşlar aracılığıyla izleme şansı bulacak.

İşte 30 Eylül Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın kanalları:

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MÜSABAKALARI

30 Eylül Salı:

19.45  Kairat Almaty - Real Madrid | TABİİ SPOR

19.45  Atalanta - Club Brugge | TABİİ SPOR 1

22.00  Galatasaray - Liverpool | TRT 1 ve TABİİ

22.00  Chelsea - Benfica | TABİİ SPOR

22.00  Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt | TABİİ SPOR 1

22.00  Inter - Slavia Prag | TABİİ SPOR 2

22.00  Pafos - Bayern Münih | TABİİ SPOR 3

22.00  Bodo Glimt - Tottenham | TABİİ SPOR 4

22.00  Marsilya - Ajax | TABİİ SPOR 5

1 Ekim Çarşamba:

19.45  Union Saint Gilloise - Newcastle United | TRT SPOR

19.45  Karabağ - Kopenhag | TABİİ SPOR

22.00  Villarreal - Juventus | TRT 1

22.00  Barcelona - PSG | TABİİ SPOR

22.00  Monaco - Manchester City | TABİİ SPOR 1

22.00  Arsenal - Olympiakos | TABİİ SPOR 2

22.00  Borussia Dortmund - Athletic Bilbao | TABİİ SPOR 3

22.00  Bayer Leverkusen - PSV | TABİİ SPOR 4

22.00  Napoli - Sporting | TABİİ SPOR 5

