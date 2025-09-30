30 Eylül Şampiyonlar Ligi yayın akışı: Hangi maç hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı başlıyor.
Bu sezon 36 takımlı yeni lig formatıyla oynanan organizasyonda, ikinci müsabakalar 30 Eylül Salı ve 1 Ekim Çarşamba günleri yapılacak.
Temsilcimiz Galatasaray, ikinci hafta maçında sahasında İngiliz devi Liverpool’u konuk edecek. Nefes kesecek mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Futbolseverler yalnızca Galatasaray maçını değil, haftanın tüm dev karşılaşmalarını yayıncı kuruluşlar aracılığıyla izleme şansı bulacak.
İşte 30 Eylül Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın kanalları:
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MÜSABAKALARI
30 Eylül Salı:
19.45 Kairat Almaty - Real Madrid | TABİİ SPOR
19.45 Atalanta - Club Brugge | TABİİ SPOR 1
22.00 Galatasaray - Liverpool | TRT 1 ve TABİİ
22.00 Chelsea - Benfica | TABİİ SPOR
22.00 Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt | TABİİ SPOR 1
22.00 Inter - Slavia Prag | TABİİ SPOR 2
22.00 Pafos - Bayern Münih | TABİİ SPOR 3
22.00 Bodo Glimt - Tottenham | TABİİ SPOR 4
22.00 Marsilya - Ajax | TABİİ SPOR 5
1 Ekim Çarşamba:
19.45 Union Saint Gilloise - Newcastle United | TRT SPOR
19.45 Karabağ - Kopenhag | TABİİ SPOR
22.00 Villarreal - Juventus | TRT 1
22.00 Barcelona - PSG | TABİİ SPOR
22.00 Monaco - Manchester City | TABİİ SPOR 1
22.00 Arsenal - Olympiakos | TABİİ SPOR 2
22.00 Borussia Dortmund - Athletic Bilbao | TABİİ SPOR 3
22.00 Bayer Leverkusen - PSV | TABİİ SPOR 4
22.00 Napoli - Sporting | TABİİ SPOR 5