300 binden fazla Suriyeli gönüllü olarak İdlib'e döndü

Türkiye'nin Suriye'de oluşturduğu güvenli bölgelere yapılan yatırımlarla birlikte 6 Mart'taki ateşkesten sonra 300 binden fazla Suriyeli kendi isteği ile İdlib'e dönüş yaptı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine destekleri devam ediyor...

Başta Suriye'nin kuzeybatısı olmak üzere birçok yerde, bölge halkına huzurlu bir yaşam ortamı sunan Türkiye, sivil toplum kuruluşlarının da yardım kampanyasıyla birlikte İdlib'i Suriyeliler için yeniden yaşanacak bir alana dönüştürüyor.

300 BİNDEN FAZLA SURİYELİ DÖNÜŞ YAPTI

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde teröristlere karşı başlattığı harekatlar ve güvenli bölge girilşimleri, meyvelerini vermeye başladı.

Türkiye'nin güvenli bölgede elektrik, su, yol gibi alt yapı hizmetlerine de yatırım yapması, Suriyelilerin dönüşünü de hızlandırdı.

Suriye'nin İdlib ilinde 6 Mart'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından geçen süre zarfında son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Küçük ihlallere rağmen İdlib'de ateşkes devam ediyor. 300 binden fazla Suriyeli kardeşimiz gönüllü olarak, güvenli bir şekilde kendi topraklarına yerleştiler." dedi.