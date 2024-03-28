31 Mart seçim günü seçmeni nasıl bir hava bekliyor?

Pazar günü yapılacak yerel seçimler için heyecan dorukta.
Seçmenler sandık başına giderken hava durumu da merak konusu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Balkanlardan gelen alçak basınç sistemi, hafta sonu da etkisini gösterecek.
Seçim günü yağmur beklenmiyor
Yağışlı hava, bugün Türkiye'nin batısından doğusuna doğru ilerleyip yurdu terk edecek.
Cumartesi günü, Türkiye genelinde hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.
31 Mart Pazar günü, yağış tahmin edilmiyor. Sıcaklık değerleri, Ankara'da 23 derece, İstanbul'da 19 derece ve İzmir'de ise 26 derece civarında seyredecek.
Doğu bölgelerinde çığ riski var
Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık 29-30 dereceye kadar çıkacak. Doğu bölgelerinde ise çığ riski artıyor.
Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, "Kalın kar örtüsüne sahip bölgelerimizde Doğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ riski halen devam ediyor. Vatandaşlarımızın çığa karşı dikkatli ve tedbirli olmasında yarar var" dedi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış