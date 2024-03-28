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31 Mart seçim günü seçmeni nasıl bir hava bekliyor?

31 Mart seçim günü seçmeni nasıl bir hava bekliyor? Seçmenler, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için, parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü altında oy kullanacaklar. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün seçim gününe dair hava durumu tahmini...