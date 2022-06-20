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    Bitlis’te sürülerin tozlu yolculuğu

    Koyun sürülerinin Nemrut Dağı’ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu başladı. Havadan görüntülenen sürülerin o hali, ortaya muhteşem bir manzara çıkarıyor.
    • 20.06.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 10:09
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    Bitlis’te sürülerin tozlu yolculuğu

    Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü’ndeki çobanlar, binlerce koyunu buğday tarlalarına ve ekinlere zarar vermemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor.

    Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra yola koyuluyor.

    Günlük 15 kilometrelik yol

    Çobanlar, gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru, 7 kilometrelik bir tozlu yolculuğa başlıyor.

    Çobanlar ve koyun sürüleri, günde 2 defa Nemrut Dağı’na gidiş-geliş yaparak yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yolu yürümüş oluyor.

    Bitlis’te sürülerin tozlu yolculuğu #1

    Doyumsuz görüntü

    Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerleyişi, çoban ve koyunları zorlarken, gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarıyor.

    Kıyıdüzü köyünde çobanlık yapan Murat Gülhan, “Her gün 2 defa toz, duman içinde Nemrut Dağı’na gidip geliyoruz. Bizim işimiz de budur. Biz ancak bunu beceriyoruz, başka işimiz yok.” dedi.

    Bitlis’te sürülerin tozlu yolculuğu #2

    “Ekmeğimizin peşindeyiz”

    Çoban Umut Alican ise her gün 15 kilometre tozlu vadide koyunları ile yolculuk yaptıklarını söyledi.

    İHA’ya konuşan Alican, “Ekinlere ve buğdaylara zarar vermemek için mecburen bu tozlu kullanıyoruz. Günde 2 defa gidip geliyoruz. Her gün 15 kilometre bu tozlu vadi yolunu kullanıyoruz. Her gün bu tozu yutuyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz.” diye konuştu.

    Bitlis’te sürülerin tozlu yolculuğu #3

    Bitlis’te sürülerin tozlu yolculuğu #4

    Bitlis’te sürülerin tozlu yolculuğu #5

    Bitlis’te sürülerin tozlu yolculuğu #6

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