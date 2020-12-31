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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu

    İstanbul'da, yılbaşına yönelik eylem hazırlığında oldukları öne sürülen aralarında terör örgütü DEAŞ üyelerinin de olduğu çok sayıda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
    • AA
    • 31.12.2020 - 05:02
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 08:54
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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu

    İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşına yönelik eylem hazırlığında oldukları istihbaratı alınan terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    Soruşturma kapsamında tespit edilen 35 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için 14 ilçede, 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Özel Harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, adreslerde arama yapıldı.

    Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

    İstanbul'da DEAŞ operasyonu İZLE

    İstanbul da DEAŞ operasyonu #1

    İstanbul da DEAŞ operasyonu #2

    İstanbul da DEAŞ operasyonu #3

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