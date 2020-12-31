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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da, yılbaşına yönelik eylem hazırlığında oldukları öne sürülen aralarında terör örgütü DEAŞ üyelerinin de olduğu çok sayıda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.