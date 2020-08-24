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    Konya'da drift yapan sürücüye para cezası

    Karatay ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza uygulandı.
    • AA
    • 24.08.2020 - 15:56
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    Konya'da drift yapan sürücüye para cezası

    Konya’nın Karatay ilçesinde bir sürücü, gece saatlerinde şehir içinde trafiğe açık yolda aracıyla drift yaptı.

    O anlar çevrede yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı.

    Konya'da drift yapan sürücüye para cezası VİDEO

    GÖRÜNTÜLERDEN SÜRÜCÜYE ULAŞILDI

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri,  görüntülerden yola çıkarak otomobil sürücüsünü tespit etti.

    2 AY MEN, 6 BİN 141 LİRA CEZA

    Polis ekipleri, sürücüsüne ulaştıkları aracı 2 ay trafikten men etti. Sürücüye ise 6 bin 141 lira ceza kesildi.

    Konya da drift yapan sürücüye para cezası #1

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