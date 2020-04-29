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    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan trafik havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı.
    • İHA
    • 29.04.2020 - 18:55
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    İstanbul genelinde koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan trafik, havaların ısınmasıyla yeniden hareketlendi.

    Bugün havanın ısınmasıyla birlikte kentin bazı noktalarında trafikte yoğunluğa neden oldu.

    E5 Karayolu Haliç Köprüsü ve Şirinevler mevkiinde Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

    YOĞUNLUK YÜZDE 31'E KADAR ÇIKTI

    Mesai saatinin bitmesiyle başlayan trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre saat 17.30 itibariyle yüzde 31 olarak ölçüldü. Yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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