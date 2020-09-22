Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
İlde, motorize ekipler ile asayiş ekipleri, il genelinde yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda 12 şahıs üzerinde yaptıkları aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ile 1 uzun namlulu silah ele geçirdi.
- İHA
- 22.09.2020 - 22:25
Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve polis ekiplerinin Balıkesir il merkezinde ayrı ayrı çalışmalar yürüttü.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH YAKALANDI
Yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 şahıstan uyuşturucu madde ve 1 uzun namlulu silah, Gömeç ilçesinde 5 şahıstan çok miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat yakalandı.
Yakalanan şahıslar gözaltına alındı.