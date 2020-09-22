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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

İlde, motorize ekipler ile asayiş ekipleri, il genelinde yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda 12 şahıs üzerinde yaptıkları aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ile 1 uzun namlulu silah ele geçirdi.