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    Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

    İlde, motorize ekipler ile asayiş ekipleri, il genelinde yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda 12 şahıs üzerinde yaptıkları aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ile 1 uzun namlulu silah ele geçirdi.
    • İHA
    • 22.09.2020 - 22:25
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    Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

    Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve polis ekiplerinin Balıkesir il merkezinde ayrı ayrı çalışmalar yürüttü.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH YAKALANDI

    Yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 şahıstan uyuşturucu madde ve 1 uzun namlulu silah, Gömeç ilçesinde 5 şahıstan çok miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat yakalandı.

    Yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

    Balıkesir de uyuşturucu operasyonu #1

    Balıkesir de uyuşturucu operasyonu #2

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