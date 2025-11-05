5 Kasım Şampiyonlar Ligi maçları: Bugün hangi maç hangi kanalda?

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun grup aşaması 4. hafta maçları 5 Kasım'da oynanacak.
- Galatasaray, Ajax deplasmanında 23:00'te zorlu bir sınav verecek ve maç TRT 1'de yayınlanacak.
- Diğer maçların çoğu TRT Tabii Spor kanallarında yayınlanacak.
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.
2025-2026 sezonunun grup aşamasında 4. hafta maçları bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
Gecenin en dikkat çeken karşılaşmalarından biri ise temsilcimiz Galatasaray’ın Ajax deplasmanında vereceği zorlu sınav olacak.
Futbolseverler, “Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte karşılaşmaların yayın bilgileri:
5 KASIM 2025 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
20:45 Karabağ - Chelsea (TRT Tabii Spor)
20:45 Pafos FC - Villarreal (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Ajax - Galatasaray (TRT 1)
23:00 Benfica - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor 4)
23:00 Marsilya - Atalanta (TRT Tabii Spor 5)
23:00 Inter - Kairat (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Newcastle United - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Manchester City - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor)
23:00 Club Brugge - Barcelona (TRT Tabii Spor 1)