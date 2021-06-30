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    5 PKK'lı daha ikna yoluyla teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, PKK'lı 5 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.
    • DHA
    • 30.06.2021 - 18:24
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 18:40
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    5 PKK'lı daha ikna yoluyla teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

    TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 94'YÜKSELDİ

    Teslim olan örgüt mensuplarının 1995-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 94’e yükseldi.

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