5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Emniyet ve Jandarma ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 5 terörist daha teslim oldu. Böylece teslim olan terörist sayısı 102'ye yükseldi.
- AA & Ensonhaber
- 14.07.2021 - 20:45
- Güncelleme : 14.07.2021 - 20:54
Türkiye'nin terörle mücadeledeki çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.
5 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU
Emniyet ve Jandarma ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 5 terörist daha teslim oldu.
SAYI 102'YE YÜKSELDİ
2021 yılında teslim olan terörist sayısı 102 oldu.