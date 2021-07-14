Haberler

İç Haber

5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Emniyet ve Jandarma ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 5 terörist daha teslim oldu. Böylece teslim olan terörist sayısı 102'ye yükseldi.