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    5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

    Emniyet ve Jandarma ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 5 terörist daha teslim oldu. Böylece teslim olan terörist sayısı 102'ye yükseldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.07.2021 - 20:45
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 20:54
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    5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

    Türkiye'nin terörle mücadeledeki çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

    5 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

    Emniyet ve Jandarma ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 5 terörist daha teslim oldu.

    SAYI 102'YE YÜKSELDİ

    2021 yılında teslim olan terörist sayısı 102 oldu.

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