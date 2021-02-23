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Mardin'de teröristlerin inlerine girildi

Mardin'de teröristlerin inlerine girildi

Mardin kırsalında PKK'ya yönelik operasyonda 9 kilogram plastik patlayıcı, 3 el bombası, uzun namlulu silah, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilen 11 sığınak ve depo imha edildi.