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    Mardin'de teröristlerin inlerine girildi

    Mardin kırsalında PKK'ya yönelik operasyonda 9 kilogram plastik patlayıcı, 3 el bombası, uzun namlulu silah, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilen 11 sığınak ve depo imha edildi.
    • AA
    • 23.02.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 10:06
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    Mardin'de teröristlerin inlerine girildi

    Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren-5 Operasyonları kapsamında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek Operasyonu" gerçekleştirildi.

    Operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen 11 farklı noktada, taşların arasına gizlenmiş depo ve sığınaklarda arama yapıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Aramada 9 kilogram plastik patlayıcı, 3 el bombası, M-16 tüfek, araç telsizi, çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman gıda ve yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

    Sığınak ve depolarda ele geçirilen, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler, sığınak ve depolar kullanılamaz hale getirildi, patlayıcı imha edildi.

    Mardin'de teröristlerin inlerine girildi VİDEO

    Mardin PKK

    Mardin PKK

    Mardin PKK

    Mardin PKK

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