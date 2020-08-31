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    Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1587 yeni vaka tespit edildi. 1087 kişi sağlığına kavuşurken, 44 kişi vefat etti.
    • AA
    • 31.08.2020 - 19:01
    • Güncelleme : 31.08.2020 - 19:01
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    Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel korona tablosunu paylaştı.

    Paylaşılan tabloya göre, bugün yapılan 110 bin 102 test sonucu 1587 yeni vaka tespit edildi

    Tedavi altındaki 1087 kişi sağlığına kavuşurken, 44 kişi yaşamını yitirdi.

    VAKA SAYILARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

    Sağlık Bakanı Koca tabloyu, "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde." notuyla paylaştı.

    Türkiye nin güncel koronavirüs tablosu #1

     

     

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