Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım yatağı doluluk oranının yüzde 64,8 olduğunu belirtti.

Koronavirüs gündemiyle toplanan Bilim Kurulu'nun yeni karar ve değerlendirmelerini kamupyuna açıklamak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kameraların karşısına geçti.

Vaka sayılarının bir süredir yükselişte olduğunu ve son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaşıldığını açıklayan Bakan Koca, uyarılarını tekrarladı.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 64,8

Yoğun bakım doluluk oranına dikkat çeken Koca, "Koronavirüs ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor.

İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır.

Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz, 'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak.

Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız son 45 gün içinde yüzde 98,9'dur.

Mobil uygulamadaki riskli olan alan özelliği, gittiğiniz toplu mekanlarda karekod uygulamasıyla size bilgi verecek

21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz.

SMA Tip-1, Tip-2, Tip-3 ilaçlarına erişimde hiçbir sorun yaşanmayacak.

Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında, DMO'nun yaptığı ihalede ortaya çıkan 9,8 liranın üzerinde bir fiyat uygulaması yapmamıştır

65 yaş ile ilgili bir kısıtlama Türkiye genelinde yok. Bu karar illere bırakıldı.

Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle Kovid-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacak."