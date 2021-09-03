Adana'nın Kozan ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kozan ilçesine bağlı Kapıkaya Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan 5 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve personelin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adana'da orman yangını VİDEO































