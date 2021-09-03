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    Adana'da orman yangını

    Adana'nın Kozan ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
    • DHA
    • 03.09.2021 - 19:12
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 19:32
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    Adana'da orman yangını

    Kozan ilçesine bağlı Kapıkaya Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

    İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan 5 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve personelin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Adana'da orman yangını VİDEO

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