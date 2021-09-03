Adana'da orman yangını
Adana'nın Kozan ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
- DHA
- 03.09.2021 - 19:12
- Güncelleme : 03.09.2021 - 19:32
Kozan ilçesine bağlı Kapıkaya Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan 5 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve personelin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.