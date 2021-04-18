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    İzmir’de orman yangını

    Ödemiş ilçesinde kestane bahçelerinde temizlik esnasında yakılan ateşten çıkan orman yangınında 3 dekar ormanlık alan içerisindeki yaklaşık 500 kestane ve meşe ağacı yandı.
    • İHA
    • 18.04.2021 - 00:16
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 00:28
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    İzmir’de orman yangını

    İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bademli Mahallesi Kervan Yaylası Harlak mevkiinde, şüpheli veya şüpheliler tarafından kestane bahçelerinde temizlik esnasında yakılan ateşten ağaçlara sıçradı.

    500 KESTANE VE MEŞE AĞACI YANDI

    İhbar üzerine adrese intikal eden 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 4 arazöz ile yangına müdahale edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, 3 dekar ormanlık alanda çıkan yangın sonrası yaklaşık 500 kestane ve meşe ağacı yandı.

    İzmir’de orman yangını-Video

    İzmir’de orman yangını #1

    Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangına neden olan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için jandarma tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.
    (İHA)
    İzmir’de orman yangını #2

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