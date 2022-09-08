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    Osmaniye'de şişkin ay görüntülendi

    Osmaniye semalarında geceyi aydınlatan şişkin ay seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.
    • 08.09.2022 - 03:35
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    Osmaniye'de şişkin ay görüntülendi

    Ayın evreleri olan ilk dördün ile dolunay arasında oluşan şişkin ay Osmaniye semalarında görsel şölen sundu.

    Kartpostallık görüntüler

    İHA'nın haberine göre, gökyüzündeki parlaklığıyla göz kamaştıran şişkin ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

    Osmaniye de şişkin ay görüntülendi #1

    İzleyenler mest oldu

    Şişkin ay güzelliğiyle gökyüzünde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.

    Osmaniye de şişkin ay görüntülendi #2

    Osmaniye de şişkin ay görüntülendi #3


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