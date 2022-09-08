Osmaniye'de şişkin ay görüntülendi
Osmaniye semalarında geceyi aydınlatan şişkin ay seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.
- 08.09.2022 - 03:35
Ayın evreleri olan ilk dördün ile dolunay arasında oluşan şişkin ay Osmaniye semalarında görsel şölen sundu.
Kartpostallık görüntüler
İHA'nın haberine göre, gökyüzündeki parlaklığıyla göz kamaştıran şişkin ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
İzleyenler mest oldu
Şişkin ay güzelliğiyle gökyüzünde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.