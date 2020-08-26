Türkiye'de günün korona tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1313 yeni vaka tespit edildi. Tedavi altındaki 20 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs verilerini açıkladı.

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, bugün yapılan 100 bin 109 test sonucu 1313 yeni vaka tespit edildi.

Tedavi altındaki 1002 kişi sağlığına kavuğurken, 20 kişi vefat etti.

"100 BİNDEN FAZLA TEST YAPTIK"

Bakan Koca tabloyu, "Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadeleriyle açıkladı.