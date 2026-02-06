6 Şubat 2026 güncel külçe gümüş fiyatları! 5, 10, 50, 100 gr gümüş...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmalar, enflasyon endişeleri ve güvenli liman arayışı, gümüş fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirdi.

Hem yatırım hem de tasarruf amacıyla tercih edilen gümüş, özellikle külçe ve gram bazlı alımlarda yoğun ilgi görüyor.

Bu gelişmelerle birlikte “Gümüş bugün ne kadar?”, “Külçe gümüş fiyatları kaç TL oldu?” gibi sorular da gündemdeki yerini koruyor.

İşte 6 Şubat 2026 güncel külçe gümüş fiyatları ve 5, 10, 50 ile 100 gram gümüşte son durum...

KÜLÇE GÜMÜŞ FİYATLARI 6 ŞUBAT 2026

Külçe Miktarı - Tahmini Fiyat (TL)

5 gram ~497,4 TL

10 gram ~994,8 TL

50 gram ~4.973,9 TL

100 gram ~9.947,9 TL

*fiyatlar anlık olarak değişmektedir.