6 Şubat Depremi Anma Sözleri 2026: En Anlamlı, Kısa, Resimli 6 Şubat Depremi Mesajları

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan depremlerin üzerinden 3 yıl geçti.

“Asrın felaketi” olarak hafızalara kazınan büyük afetin yıl dönümünde, hayatını kaybeden binlerce vatandaş bir kez daha rahmetle anılıyor.

Sosyal medya başta olmak üzere birçok platformda taziye ve anma paylaşımları yoğunluk kazandı.

Vatandaşlar, acının hala taze olduğu bu anlamlı günde, birlik ve dayanışma vurgusu yapan mesajlarla hem kayıplarını anıyor hem de deprem bilincine dikkat çekiyor.

İşte 6 Şubat’a özel hazırlanan kısa, anlamlı ve resimli anma sözleri:

6 ŞUBAT DEPREMİ ANMA MESAJLARI

"Bazı saatler vardır ki, akrebi durur, yelkovanı hiç ilerlemez. 04:17 gibi... Unutmadık, unutmayacağız."

"Toprak aldığını geri vermiyor ama yürek de gideni hiç unutmuyor. 6 Şubat’ın acısı kalbimizde ilk günkü gibi taze."

"Seslerin sustuğu, umutların enkaz altında kaldığı o kara geceyi asla unutmayacağız. Kaybettiklerimize rahmetle..."

"11 il, tek bir acı. Şehirler yıkıldı ama hatıralar asla enkaz altında kalmayacak."

"Milletimizin başı sağ olsun. Acımız sonsuz, sabrımız daim olsun. #6Şubat"

"Kayıplarımızı rahmetle, hüzünle anıyoruz. Mekanları cennet olsun."

"Bir daha böyle bir acı yaşanmaması duasıyla... Unutmadık."

"Geçmiş olsun Türkiye’m. Kalbimiz hala o enkazların altında."

"Sesimi duyan var mı?' nidasının kulaklarımızdan hiç gitmediği o günün üzerinden 3 yıl geçti. Acımız hala taze, yaramız hala derin."

"Siyahın en koyu haliydi 6 Şubat sabahı. Gidenleri rahmetle, kalanları derin bir kederle selamlıyoruz."

"Asrın felaketinde yitirdiğimiz canlarımızı, 3. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. Ruhları şad olsun."