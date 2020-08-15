Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Parti İl Teşkilatı programında yaptığı konuşma'da Doğu Akdeniz'de yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atılmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Parti İl Teşkilatı'nın yemek programına katıldı.

Burada partililere seslenen Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerilimi de değerlendirdi.

Erdoğan: Kıta sahanlığımızda haydutluğa boyun eğmeyeceğiz VİDEO

"CEVAP VERMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"

Yaptırım ve tehdit karşısında asla geri adım atılmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek. En küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz.

"HAYDUTLUĞA BOYUN EĞMEYİZ"

Bugüne kadar yumuşatıcı olduk. Ancak Yunanistan yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Bu tarzı devam ettirlerse biz gereğini yaparız. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Rizemiz hep 5 yıldızlı otellerin yokluğunu çekti. Gelenler kalacak yer bulamıyordu.

Yarın Ayderi gezip göreceğiz, ne durumda olduğunu yerinde denetleyeceğiz. Ayder ciddi bir çekim alanı olacak, yolları ve alt yapısı büyük ölçüde bitmiş vaziyette.



Rize Havalimanı'nı 2022'ye yetiştireceğiz, bunlar Rize'ye Artvin'e geliş gidişleri çok rahatlatacak.

Yolumuza çıkartılan engellere takılıp kalmayacağız, yapacak çok işimz var. Biz milletin emanetini sırtında taşıyan bir davayız, milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz.

18 yıllık iktidarımız döneminde bahane aramadık, bahanelere sarılmadık, kimsenin hayallerimizle aramıza girmesine izin vermedik.

Adaletten taviz vermeden mücadelemizi demokrasi, hukuk çinde yürüterek başımız dik şekilde bugünlere kadar geldik. Ülkemiz sadece yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın değil tüm mazlum coğrafyaların umudu haline gelmiştir.

Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz.

Türkiye'nin gerek sahadaki gerekse masadaki gücü artık rakiplerimiz tarafından bile kabullenilmektedir."