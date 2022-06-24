Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'da meydana gelen sağanak hayatı vatandaşlara zorlaştırdı. Birçok yerde tramvay seferleri aksadı.

Samsun’un Atakum ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Bulvarlar dere gibi aktı, caddeler göle döndü. Yollardaki su birikintileri yayalara ve sürücülere zor anlar yaşatırken, raylı sistem hattı da suyla doldu.

Samsun'da sağanak etkili oldu - Video



Seferler aksadı

İHA'nın haberine göre, tramvay seferleri uzun süre aksadı. Yağışın etkisini azaltmasıyla caddelerdeki sular çekildi.



