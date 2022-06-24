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    Samsun'da sağanak etkili oldu

    Samsun'da meydana gelen sağanak hayatı vatandaşlara zorlaştırdı. Birçok yerde tramvay seferleri aksadı.
    • 24.06.2022 - 22:58
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    Samsun'da sağanak etkili oldu

    Samsun’un Atakum ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi.

    Vatandaşlar zor anlar yaşadı

    Bulvarlar dere gibi aktı, caddeler göle döndü. Yollardaki su birikintileri yayalara ve sürücülere zor anlar yaşatırken, raylı sistem hattı da suyla doldu.

    Samsun'da sağanak etkili oldu - Video

    Seferler aksadı

    İHA'nın haberine göre, tramvay seferleri uzun süre aksadı. Yağışın etkisini azaltmasıyla caddelerdeki sular çekildi.

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